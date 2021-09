Gefährliche Körperverletzung

Axtattacke auf Fremde: Anklage gegen mutmaßlichen Angreifer

Wegen dem Angriff mit einer Axt auf eine Frau in Stuttgart im vergangenen Jahr ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Angeklagte muss sich in einem Verfahren vor dem Landgericht verantworten.