Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich bei einem Festakt zur Feier seines 75. Geburtstages bei seiner Familie bedankt – insbesondere bei seinen beiden Enkeln. „Sie sind der letzte Grund, warum ich am Ende doch ein zufriedener Mensch bin“, sagte Kretschmann am Mittwoch in Stuttgart.

Hand in Hand mit seinen Enkelkindern Julius und Johanna war der Grünen-Politiker zuvor auch in den Weißen Saal im Neuen Schloss gekommen. „Ich danke meinen Enkeln, die noch immer gerne mit mir spielen und mir deutlich machen, dass erst der „homo ludens“ ein wirkliches Kulturwesen ist“, sagte Kretschmann.

200 Gäste feierten mit dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg

Die Theorie des „homo ludens“ geht davon aus, dass der Mensch seine Persönlichkeit und seine kulturellen Fähigkeiten durch das Spielen erlernt.

Mit dem Festakt feierte die Landesregierung am Mittwoch den 75. Geburtstag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Gekommen waren etwa 200 Gäste, darunter die Landesregierung, Landtagsabgeordnete sowie Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft.