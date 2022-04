Schwarzwald ist gefragt

Bei schönem Wetter: Campingplätze in Baden-Württemberg erwarten an Ostern einen Ansturm

An Ostern in Baden-Württemberg campen? Wer das will, sollte sich ein Plätzchen auf einem Campingplatz reservieren. Je nach Wetter, könnte es voll werden. Besonders Plätze im Schwarzwald, am Bodensee und auf der Schwäbischen Alb sind gefragt.