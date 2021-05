Neue Freiheiten in Frankreich: Kurztrips ins Elsass wieder möglich

Ein kleines Stück steht die Grenze am Oberrhein weiter offen. Mit der jüngsten Aktualisierung der Corona-Einreiseverordnung Baden-Württemberg ist immerhin für vollständig gegen Covid-19-Geimpfte eine Hürde für einen Kurzausflug ins benachbarte Elsass gefallen. Bei der Rückkehr entfällt jetzt die Quarantänepflicht.

Eine systematische Kontrolle fand in den vergangenen Monaten an den Grenzübergängen im Südwesten ohnehin nicht statt. Wer jedoch ohne triftigen Grund ausschließlich zum Einkaufen oder für einen Ausflug in die französische Nachbarregion fahren wollte, hätte sich anschließend in Quarantäne begeben müssen.

Auch Geimpfte müssen aktuell negativen Test vorlegen