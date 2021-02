Das Aus für die Ausgangssperre in Baden-Württemberg ist ein Warnschuss für die Politik zur richtigen Zeit. Nicht mehr – aber auch nicht weniger.

Seit Beginn der Pandemie vor zwölf Monaten sind alleine im Südwesten mehrere hundert Klagen gegen die aktuellen Corona-Verordnungen eingereicht worden. In der absolut überwiegenden Zahl der Fälle hat die Justiz den in Verordnungen gegossenen Kurs von Bund, Ländern und Kommunen im Kampf gegen Covid-19 bestätigt. Obwohl so mancher Erlass mit heißer Nadel gestrickt gewesen ist.