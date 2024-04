Der Biergarten muss erst einmal warten, dafür ist an einigen Orten im Schwarzwald Skifahren angesagt. Ein rascher Wetterwechsel ist nicht in Sicht.

Es bleibt weiter frisch in Baden-Württemberg, im Schwarzwald fällt in höheren Lagen wieder Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, bleibt Baden-Württemberg auch am Wochenende unter Tiefdruckeinfluss, kalte Meeresluft kommt von Norden her. Der Wind bläst kräftig, auf dem Feldberg kann es schwere Sturmböen geben, wie die Meteorologen mitteilten.

Skipisten bleiben weiterhin geöffnet

Angesichts des Winter-Comebacks können sich Skifahrer mancherorts freuen. Die Kandellifte in St. Peter (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) teilten mit, dass sie am Freitagabend sowie tagsüber am Wochenende geöffnet haben. Der Kandel liegt etwa 25 Kilometer nordöstlich von Freiburg.

Die Feldbergbahn bringt nach Angaben des Betreibers an diesem Samstagnachmittag Fußgänger, Rodler und Skifahrer auf den Seebuck, der neben dem Feldberg liegt. Das große Wintersportgebiet am Feldberg hatte die Skisaison offiziell schon Ende März beendet.