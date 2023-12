Gernsbacher Luchs bis Thomas Gottschalk

Die spektakulärsten Fotos aus Baden-Württemberg 2023

Thomas Gottschalk moderiert in Offenburg zum letzten Mal „Wetten, dass..?“, in Gernsbach wird ein Luchs ausgewildert, der Mount Klotz bebt beim „Fest“ in Karlsruhe: Auch 2023 gab es wieder viele eindrückliche Momente. Das Jahr in Bildern.