Mehrere Hundewelpen hat eine amtsbekannte Hundehändlerin im Jahr 2023 illegal verkauft. Die Frau aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verkaufte hierbei auch einige Welpen in Karlsruhe Durlach.

Eine Hundehändlerin aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat im letzten Jahres Hundewelpen illegal unter anderem in Karlsruhe Durlach verkauft. Dazu nutze sie nicht existenten „Aliaspersonalien“, teilte die Polizei mit.

Händlerin verkauft unter zwei verschiedenen Namen

Die Frau verkaufte die Welpen der Rasse „Französische Bulldogge“ über das Internet. Die Verkaufsgeschäfte führte sie dann einmal zwischen dem 16. und 22. März 2023 unter dem Namen „Paula Levin“ in Wetter in Hessen und ein anderes Mal zwischen dem 25. und 31. August 2023 unter dem Namen „Paula Koralick“ in Karlsruhe Durlach.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen oder Geschädigten, die einen Kauf bei einem der beiden Personen getätigt haben.