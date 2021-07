Katzenbaby aus fahrendem Auto geworfen

Ein Katzenbaby ist auf der Bundesstraße 314 im Kreis Waldshut aus einem fahrenden Auto geworfen worden. Ein Zeuge, der den Vorgang bemerkte, hielt an und kümmerte sich um das Kätzchen.

Ein Zeuge beobachtete am Freitagmorgen, wie eine Person im Kreis Waldshut auf der Bundesstraße ein Katzenbaby aus einem fahrenden Auto warf. Er hielt dann an, um sich dem Tier anzunehmen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Daraufhin verständigte der Zeuge die Tierrettung. Die Katze erlitt ein Schleudertrauma, bekam Schmerztabletten und wurde in ein Tierheim untergebracht. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.