Trotz einer ganzen Reihe strittiger Verhandlungspunkte, ungelöster Probleme und offener Finanzierungsfragen wollen die Landesverbände von Grünen und CDU ihre Regierungskoalition in Baden-Württemberg fortsetzen.

„Die Koalition von Grünen und CDU geht in die zweite Legislaturperiode“, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Dienstagmittag am Rande der Koalitionsverhandlungen in Stuttgart an.

„Wir haben in den letzten fünf Jahren das Land verlässlich und erfolgreich regiert und führen dieses Bündnis nun weiter“, legte sich Kretschmann fest. Er strebe „eine tragfähige, vertrauensvolle und sehr kooperative Zusammenarbeit“ an, erklärte er.