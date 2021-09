Kretschmann stellt Scholz Bedingungen beim Klimaschutz

Der baden-württembergische Ministerpräsident sieht den SPD-Kanzlerkandidaten beim Klimaschutz in der Pflicht. Für die anstehenden Koalitionsverhandlungen müsse dieser seine bisherige Zurückhaltung ablegen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat mit Blick auf die anstehenden Gespräche zur Regierungsbildung im Bund von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz deutlich mehr Engagement beim Klimaschutz gefordert. Scholz sei bei der Verhandlung über den CO 2 -Preis der härteste Gegner gewesen, kritisierte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. „Das wird er ablegen müssen. Das ist ja mal sonnenklar.“

Mein Verhältnis zu Olaf Scholz ist professionell. Winfried Kretschmann

Nun brauche es einen ambitionierteren Klimaschutz und einen schnelleren Ausstieg aus der Kohle. Verhandlungen würden zwar nicht öffentlich geführt, aber das seien Dinge, die seien klar. „Da beißt nun mal keine Maus den Faden ab.“ Zu seiner Beziehung zu Scholz sagte Kretschmann: „Mein Verhältnis zu Olaf Scholz ist professionell.“