Braunkohleabbau

Kretschmann weist Vorwürfe nach Lützerath-Protest zurück

Eine Klima-Aktivistin hatte den Grünen während der Proteste in Lützerath Verrat an ihren politischen Zielen und am Klimaschutz vorgeworfen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) wies die Kritik entschieden zurück.