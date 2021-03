Land fördert Modellprojekt für Übergang von Kita zu Schule

Das Kultusministerium will den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule verbessern. Dafür fördert das Land künftig Einrichtungen im Land finanziell.

Bis zu 20 Städte und Gemeinden können sich ab sofort als Modellstandort für ein Kinderbildungszentrum bewerben, teilte eine Sprecherin des Kultusministeriums am Donnerstag in Stuttgart mit. Das Ziel des Projekts sei es, die Bildungschancen der Kleinsten und Kleinen von Beginn an zu verbessern.

Standorte bekommen 200.000 Euro Förderung

In den Kinderbildungszentren sollen Kita und Grundschule auf einem Gelände eng zusammenarbeiten und Kindern so einen optimalen Start in die Schule ermöglichen. Die Standorte erhalten bei erfolgreicher Bewerbung bis zu 200.000 Euro Förderungen über zwei Jahre.

Die Landesförderung geht auf das Gute-Kita-Gesetz der Bundesregierung zurück. Der Bund unterstützt die Länder dabei mit 5,5 Milliarden Euro für Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Kinderbetreuung und zur Entlastung von Eltern bei Gebühren.