Mit dem 9-Euro-Ticket auf Pflanzenjagd in Baden-Württemberg

Ottmar Schmidt steht mit seinen Setzlingen am Bahngleis. Der 50-jährige hat eine Mission: mit dem 9-Euro Ticket fährt er zwei Tage durch Baden-Württemberg und holt Pflanzensetzlinge ab.

Auf die Idee kam er, als er diese der Rubrik Verschenken/Tauschen bei eBay Kleinanzeigen gesehen hat. „Das 9-Euro-Ticket wollte ich mir sowieso holen, also wieso nicht?“ So entstand sein Plan für die kleine Reise. Mit dem Sparticket sei das ja kostengünstig möglich.

Zum 1. Juni läuft das 9-Euro Ticket in Deutschland an. Das Interesse an dem Angebot ist enorm. Die Deutsche Bahn kündigte bereits an, sich im Südwesten auf einen großen Ansturm vorzubereiten. Die Bahnen und Busse sind voll.

Das erste Ziel von Schmidt: Ebhausen bei Nagold. Dort holt er Honigmelonen-Setzlinge ab, die er noch am selben Tag in seinem Garten setzen möchte. „Ich weiß nicht viel vom Gärtnern, aber man kann es ja mal probieren“, sagt Schmidt.

Nach einer Bandscheiben-OP vor einigen Jahren ist der 50-Jährige arbeitslos: „Da hat man Zeit für so einen Spaß“, lacht er.

Für den Folgetag hat er eine Fahrt nach Baienfurt am Bodensee geplant. Dort möchte er noch Kürbis-Setzlinge abholen. Für mehr reiche der Platz im Garten dann vermutlich nicht mehr. Dem gebürtige Kenzinger komme das Ticket-Angebot gerade gelegen. Seine Reise tritt er alleine an aber genießt er sehr: „Man sieht viel von der Gegend, es ist wirklich schön.“