Gegen einen 56-Jährigen wird nach einer Bedrohungslage auch wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Er war schon häufiger in Auseinandersetzungen verwickelt.

Gegen den 56-jährigen Mann, der am Dienstagnachmittag von Spezialkräften der Polizei in Friesenheim wegen einer Bedrohungslage festgenommen wurde, wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. In der Wohnung des Tatverdächtigen wurden mehrere Beweismittel sichergestellt.

Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der Mann am Mittwoch aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Auch in der Vergangenheit in Auseinandersetzungen verwickelt

Auch in der Vergangenheit kam es immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen und Provokationen zwischen Jugendlichen aus Friesenheim und dem 56-Jährigem. Die wurden unter anderem bereits im Dezember zur Anzeige gebracht.