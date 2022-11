One-Love-Binde: Freiburger Christian Günter findet Einstellung der FIFA „befremdlich“

Dieser Spagat ist ja im Grunde genau das, was hier gerade passiert. Wie deutlich und kritisch sich unser Verband schon seit Monaten positioniert, hat man ja nicht nur bei der Pressekonferenz von Bernd Neuendorf am Freitag gesehen. Bei uns Spielern muss der Fokus so kurz vor dem ersten Spiel aber auch auf dem Sport liegen, weil wir am Ende daran gemessen werden. Denn wenn wir in der Vorrunde ausscheiden, wird es zu Recht viel Kritik geben – und das wollen wir alle nicht.