Pfefferspray-Attacke gegen Straßenbahnfahrer in Mannheim

Zwei Unbekannte haben am Freitag einen Straßenbahnfahrer in Mannheim mit Pfefferspray attackiert und die Bahn beschädigt.

Ein Mann hat einen Straßenbahnfahrer in Mannheim mit Pfefferspray attackiert und dabei leicht verletzt. Der Unbekannte und ein weiterer Mann seien an der Haltestelle Potsdamer Weg ausgestiegen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Mehrere Männer waren beteiligt

Daraufhin habe einer der beiden von außen gegen die Tür der Bahn getreten. Dadurch sei ein Defekt an der Tür angezeigt worden und die Straßenbahn konnte nicht weiterfahren. Der Fahrer stieg aus, um nach dem Schaden zu sehen. Dabei wurde der Fahrer von einem der Männer mit dem Pfefferspray attackiert.

Der Verdächtige wurde auf ein Alter von 25 Jahren geschätzt. Zeugen, welche die Tat am Donnerstag mitbekommen haben, wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.