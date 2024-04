LKA ermittelt

Polizei schießt auf mit Machete bewaffneten Mann in Mannheimer Uni-Bibliothek – 31-Jähriger stirbt

Die Polizei hat am Dienstag in der Uni-Bibliothek in Mannheim auf einen mit einer Machete bewaffneten Mann geschossen. Der 31-Jährige starb im Krankenhaus. Jetzt ermittelt das LKA.