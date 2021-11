Sanierte Salierbrücke bei Speyer wird für Verkehr freigegeben

Die Salierbrücke über den Rhein bei Speyer ist fertig. Dem Regierungspräsidium Karlsruhe zufolge kann der Verkehr ab dem späten Mittwochnachmittag oder frühen Abend über das etwa 600 Meter lange Bauwerk rollen.

Auf der Brücke überquerten in den vergangenen Jahren etwa 28.000 Fahrzeuge täglich den Rhein bei Speyer. Eine Untersuchung hatte erhebliche Defizite in der Tragfähigkeit gezeigt. Deswegen hatte das Regierungspräsidium umfangreiche Sanierungs- und Ertüchtigungsarbeiten in Auftrag gegeben, die Anfang 2019 begannen.

Unter anderem wegen Schadstoffbelastungen und zusätzlichen Verstärkungsarbeiten der Fahrbahn hatten sich die Gesamtkosten von ursprünglich 16,7 Millionen Euro auf rund 28,7 Millionen Euro erhöht. Der Verkehr wurde während der Sanierung auf die umliegenden Straßen umgeleitet.