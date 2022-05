„Päpstlicher als der Papst“

Umsatzsteuer auf Kuchenverkauf: EU-Kommission pfeift deutsche Bürokratie zurück

In Baden-Württemberg rumort es in Behörden, weil man fürchtet, eine EU-Richtlinie erzwinge die Erhebung von Umsatzsteuer auf Kuchenverkäufe an Schulen. Nun wehrt sich die EU-Kommission – und gibt den Schwarzen Peter zurück.