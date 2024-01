Verkehrsminister verspricht besseren ÖPNV zum Preis von zwei Bier 

Der von der Landesregierung geplante Mobilitätspass nimmt Gestalt an. Berechnungen des Verkehrsministeriums zufolge könnten Kommunen und Kreise damit hohe Millionenbeträge für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) erlösen. Bürger sollen für die Abgabe ein Guthaben in gleicher Höhe erhalten.

Das Projekt ist im grün-schwarzen Regierungsvertrag von 2021 vereinbart. „Zur Finanzierung von Angebotsausbau und günstigen Tarifen soll die kommunale Ebene per Landesgesetz das Recht erhalten, auch mit einem Mobilitätspass Einnahmen zu erzielen“, heißt es darin. „Mit dem Mobilitätspass wird ein persönliches ÖPNV-Guthaben in gleicher Höhe verbunden, das beim Kauf von ÖPNV-Zeitkarten eingelöst werden kann.“

Der Pass soll im Mobilitätsgesetz des Landes verankert werden, was eigentlich schon vor Weihnachten geplant war und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zufolge nun für die erste Jahreshälfte erwartet wird. Am Montag stellte er vier unterschiedliche Modelle vor, für die sein Haus zusammen mit 21 Kommunen Berechnungen erarbeitet hat. Weitere Untersuchungen mit den drei Vorreitern Karlsruhe, Freiburg und Ortenaukreis sollen folgen.

Je nach Variante könnten Kreise und Kommunen, die einen solchen Pass einführen, alle Einwohner belasten oder auch alle Autobesitzer. Alternativ könnte die Abgabe von Arbeitgebern ab einer bestimmten Größe pro Kopf kassiert werden oder auch in Form einer Straßennutzungsgbühr (City-Maut). Für beides gibt es europäische Vorbilder. Auch Mischmodelle wären denkbar. Doppelbelastungen soll es aber nicht geben dürfen. Auch Kinder oder sozial Schwache sollen nicht zur Kasse gebeten werden, versicherte Hermann. Sie seien bereits herausgerechnet.

Zwei Bier, und dann hast du einen deutlich besseren ÖPNV. Winfried Hermann

Verkehrsminister

„Mit allen Formen der Abgabe kommt was in die Kasse und alle funktionieren“, sagte Hermann bei der Präsentation der Modellrechnungen, die teils hohe zweistellige Millionenbeträge prognostizierten. Ausgangspunkt war in den meisten Fällen eine Abgabe von zehn Euro pro Monat. Das sei eine bescheidene Belastung, sagte Hermann. „Man könnte auch sagen: Zwei Bier, und dann hast du einen deutlich besseren ÖPNV.“ Die Kommunen sollen aber nicht nur in der Frage frei sein, ob sie überhaupt einen Mobilitätspass einführen, sondern auch in seiner Gestaltung inklusive des Preises.

Zumal es je nach Modell noch mehr oder weniger ausgeprägte Unsicherheiten gibt. So könnte eine Straßenbenutzungsgebühr nicht für Autobahnen und Bundesstraßen gelten; eine Arbeitgeberabgabe, wie sie in Frankreich oder Wien praktiziert wird, scheitert momentan noch am Datenzugriff.

Oberbürgermeister von Karlsruhe und Freiburg verweisen auf rechtlichen Klärungsbedarf

Die drei Kommunalvertreter, die mit Hermann vor der Presse erschienen waren, äußerten sich denn auch nicht rückhaltlos optimistisch. „Das muss funktionieren“, warnte Landrat Frank Scherer (Ortenaukreis, parteilos). „Deswegen sind wir dabei und wollen möglichst viele Daten und Ergebnisse haben.“ Die Oberbürgermeister von Karlsruhe (Frank Mentrup, SPD) und Freiburg (Martin Horn, parteilos) verwiesen auf rechtlichen Klärungsbedarf.

Sie machten aber kein Hehl daraus, dass die ambitionierte ÖPNV-Politik ihrer Städte ohne zusätzliche Einnahmen auf Dauer nicht finanzierbar sei. „Wir hatten ja sehr viel Hoffnung in die steigenden Regionalisierungsmittel gesetzt“, sagte Mentrup. „Aber die fließen jetzt nach meiner Wahrnehmung überwiegend in die Gegenfinanzierung des Deutschlandtickets.“

Das Deutschlandticket habe der Verkehrspolitik vor Ort fast alle Optionen zur Finanzierung von Verbesserungen genommen, ergänzte Horn. „Wir haben einen Klimamobilitätsplan verabschiedet mit einer ganzen Reihe von sehr ambitionierten Maßnahmen. Mit der Status-Quo-Finanzierung haben wir da keine Chance.“ Er sei dem Verkehrsministerium deshalb dankbar, dass es kreative Wege aufzeige. Hermann sagte, er hoffe, dass das Vorhaben nicht gleich kaputtgeredet werde. „Entscheidend ist, dass das Gesetz ein Angebot an die Kommunen, an die Landkreise ist, es zu machen. Das ist keine Pflicht.“

Trotzdem meldeten sich im Anschluss an die Präsentation erste Kritiker. Der ÖPNV-Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Hans Dieter Scherer, erklärte, es sei zu einfach, immer an der Steuer- oder Abgabenschraube zu drehen. „Man kann auch die Ausgaben priorisieren.“ Zudem sei bei allen Modellen ein hoher bürokratischer Aufwand zu befürchten.

Der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Miguel Klauß, teilte mit: „Es wäre sinnvoller, Bürger und Unternehmen zu entlasten, statt immer neu zur Kasse zu bitten. Die Probleme des ÖPNV sind Unzuverlässigkeit, fehlendes Personal und Mangel bei Sauberkeit und Sicherheit.“

Die Einführung eines Mobilitätspasses ist und bleibt eine Notlösung, weil Bund und Land nicht die nötigen Mittel in die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs stecken wollen. Maren Dieter-Ebers

Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes Baden-Württemberg

Für den Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) sagte der Verkehrs-Beauftragte Axel Nitschke, das Projekt dürfe „auf keinen Fall zu weiteren Belastungen bei Unternehmungen führen“. Er warnte vor Bürokratieaufwand bei einer Arbeitgeberabgabe, aber auch vor Kaufkraftverlusten bei einer City-Maut.

Die Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes Baden-Württemberg, Maren Dieter-Ebers, kritisierte: „Die Einführung eines Mobilitätspasses ist und bleibt eine Notlösung, weil Bund und Land nicht die nötigen Mittel in die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs stecken wollen.“

Der Präsident des Städtetages, Ralf Broß, erklärte dagegen: „Das vom Land geplante Abgabenmodell des Mobilitätspasses kann vor Ort ein zweckmäßiges Instrument zur Finanzierung von kommunalen Zusatzangeboten im ÖPNV darstellen, ohne dabei in anderen Bereichen sparen zu müssen.“ Bedingung für Akzeptanz in der Bürgerschaft sei, dass die Abgabe nicht die vom Land angekündigte Mobilitätsgarantie finanziere, sondern zusätzliche örtliche Angebote.