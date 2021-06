Wegfall der Maskenpflicht an Schulen: zwischen Befreiung und Bedenken

Die Reaktionen auf Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht fallen in Baden-Württemberg unterschiedlich aus. Die einen sind erleichtert, die anderen besorgt.

Die am Montag in Kraft getretene Lockerung der Maskenpflichten an Schulen hat bei Schülern, Lehrkräften und Eltern ein geteiltes Echo hervorgerufen. „Wir finden die Lockerungen gut“, sagt Elisabeth Schilli, Sprecherin des Landes-Schülerbeirats.

Bei der aktuellen Hitze sei es sehr unangenehm, lange Zeit mit Mund-Nasen-Schutz in engen Klassenzimmern zu sitzen. Man könne sich schwerer konzentrieren. „Besonders für Grundschüler war das eine Belastung“, sagt Schilli. Jedoch sehe der Schülerbeirat die Gefahr einer Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante.

Daher regte Schilli an, Abstandsregeln im Unterricht wieder in Kraft zu setzen, und erneuerte die Forderung, in Klassenzimmern Luftreinigungsanlagen einzusetzen.