Zollhund erschnüffelt fast ein Kilo Koks in Mietwagen

Zollbeamte haben bei der Einreise eines 40-Jährigen nach Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) mehr als 950 Gramm Kokain und weitere Drogen in seinem Mietauto gefunden. Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen, wie das Hauptzollamt in Lörrach und die Staatsanwaltschaft Freiburg am Donnerstagmorgen mitteilten.

Die Beamten fanden bei der Fahrzeugkontrolle Mitte Mai demnach neben dem Koks noch mehr als 30 Gramm an Amphetaminen und mehr als sechs Gramm Crystal Meth. Den Großteil des Kokains hatte der Mann in Latexfingerlingen in seinem Gepäck dabei – 951 Gramm fanden die Beamten in den sogenannten Bodypacks. Ein Zollhund unterstützte die Einsatzkräfte beim Auffinden der Drogen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.