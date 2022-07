Zu Hause abtreiben? Baden-Württemberg und weitere Länder wollen Regeln für Online-Beratung prüfen

Der wohl bekannteste Anbieter in Deutschland ist das Familienplanungszentrum Balance in Berlin. Unterstützt vom Verein Doctors for Choice hat die Einrichtung während der Corona-Pandemie das Pilotprojekt „Schwangerschaftsabbruch Zuhause“ ins Leben gerufen.

Der Zugang zu Abtreibungen habe sich in vielen Regionen während der Pandemie verschlechtert, begründete Doctors for Choice die Initiative. In Großbritannien seien Abtreibungen nach telemedizinischer Beratung schon seit April 2020 angeboten worden. Dort habe sich gezeigt, dass die Methode sicher sei.

In Baden-Württemberg gaben nach Angaben des Sozialministeriums viele Ärzte bei einer Umfrage 2021 an, dass sie diese Methode nicht anbieten. Die rechtlichen Anforderungen dafür könnten sie in ihren Praxen nicht erfüllen.

Nach Angaben des Statistischen Landesamts wurde die Mehrheit der Abtreibungen (rund 51 Prozent) in Baen-Württemberg im Jahr 2021 nicht medikamentös, sondern durch die sogenannte Absaugmethode vorgenommen. Dabei werden Fruchtblase und Schleimhaut durch den Muttermund aus der Gebärmutter abgesaugt. 85 Prozent der Eingriffe erfolgten demnach in Praxen von Frauenärzten, 11 Prozent ambulant in Krankenhäusern.