Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision auf Kreisstraße bei Eppingen

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Eppingen (Kreis Heilbronn) sind am Samstag zwei Menschen schwer verletzt worden.

Nach Auskunft der Polizei verlor eine 38-jährige Autofahrerin in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser schleuderte in die Gegenfahrbahn der Kreisstraße.

Dort kollidierte er mit dem Auto eines in Richtung Eppingen fahrenden 21-jährigen Autofahrers. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden – in Höhe von insgesamt 70 000 Euro.