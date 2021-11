Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP haben sich darauf geeinigt, Cannabis zu Genusszwecken zu legalisieren. Das berichtete die Funke-Mediengruppe am Donnerstag.

SPD, Grüne und FDP wollen den Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken legalisieren. Das gehe aus einem Papier der Arbeitsgruppe „Gesundheit und Pflege“ hervor, das der Funke-Redaktion vorliege.

„Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein“, heißt es demnach darin. Dadurch werde die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet.

Cannabis darf in Deutschland bisher nur zu medizinischen Zwecken gehandelt und verkauft werden. Die Ampel-Parteien wollen durch die Legalisierung den Schwarzmarkt austrocknen. Nach vier Jahren solle dieses Gesetz dann in puncto gesellschaftliche Auswirkungen evaluiert werden.

Wüst kritisiert geplante Cannabis-Legalisierung durch SPD, Grüne und FDP

Gleichzeitig wollen SPD, Grüne und FDP nach Funke-Informationen die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis verschärfen.

Kritik an dem Vorhaben gab es am Freitagmorgen von Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. „Ich halte es für gefährlich und mindestens für überflüssig“, sagte er in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv.