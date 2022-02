Prozess in Berlin

Bewährungsstrafe für SUV-Fahrer nach Unfall mit vier Toten

Ein Auto rast in Berlin in Fußgänger, vier Menschen sterben – darunter ein Dreijähriger. Jetzt ist das Urteil gegen den Fahrer gefallen, der an Epilepsie leidet und kurz vor dem Unfall eine Gehirn-OP hatte.