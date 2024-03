Erneut schweres Busunglück auf Autobahn: 22 Verletzte in NRW

Bei einem Busunglück in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht 22 Menschen verletzt worden. Die A44 wurde teils gesperrt.

Ein Reisebus mit rund 60 Fahrgästen ist auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt. Es handele sich nach bisherigen Kenntnissen um einen Unfall ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge, die Ursache sei noch unklar, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unglück nahe Werl sind 22 Menschen verletzt worden. In dem Reisebus saßen nach Angaben eines Polizeisprechers Schüler eines Berufskollegs aus Warburg. Die A44 wurde von den Ausfahrten Unna Ost bis Werl in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt. Neben der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Erst am Mittwochmorgen war es zu einem schweren Busunglück auf der A9 bei Leipzig gekommen.