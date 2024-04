FDP setzt Bundesparteitag fort

Die Kursbestimmung der FDP geht in den zweiten und letzten Tag. Auf dem Bundesparteitag in Berlin werden weitere Anträge zu den politischen Zielen der Liberalen entschieden.

Die FDP hat ihren Bundesparteitag in Berlin fortgesetzt. Am zweiten und letzten Tag des Delegiertentreffens sollen weitere Anträge zum politischen Kurs der Liberalen in der Ampel-Koalition entschieden werden.

Am Vortag hatte die FDP-Spitze große Unterstützung für ihre Forderung nach einer „Wirtschaftswende“ für Deutschland bekommen. Eine große Mehrheit der Delegierten votierte am Samstag in Berlin für den dazu vorgelegten Leitantrag. Dieser formuliert die wesentlichen Forderungen des Zwölf-Punkte-Papiers aus, das bei den Koalitionspartnern für Verärgerung gesorgt hatte.

Hauptredner ist heute Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, der das Treffen beendet.