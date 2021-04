Zweifel an Glaubwürdigkeit

Grüne und FDP setzen Kramp-Karrenbauer wegen Munitionsaffäre unter Druck

In der Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr zweifeln Grüne und FDP die Glaubwürdigkeit von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) an. Am Montagnachmittag wollte Kramp-Karrenbauer dem Verteidigungssusschuss Rede und Antwort stehen.