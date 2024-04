„Der Goldstandard ist die Entfernung mittels Lasersystem“, sagt Thomas Sembt. Der 52-Jährige leitet die Arbeitsgemeinschaft Tattooentfernung des Bundesverbandes Tattoo . Bei dieser Behandlung werden die in der Haut eingebrachten Farbpigmente mit ultrakurzen und hochenergetischen Laserlicht-Impulsen selektiv zertrümmert. Das ist mitunter schmerzhaft und kann Schwellungen und Entzündungsreaktionen hervorrufen. Das körpereigene Immunsystem sorgt im weiteren Verlauf dafür, dass die zerkleinerten Pigmentteilchen auf natürliche Weise aus der Haut abtransportiert werden. Der Vorteil moderner Lasersysteme sei, dass Tattoos vollständig und narbenfrei entfernt werden können, sagt Hautarzt Hans Bayer (50), der sich in seiner Praxis in Freiburg auf Lasertherapie spezialisiert hat. Sollte das Lasersystem nicht das Mittel der Wahl sein, sei es aufgrund vorliegender medizinischer Indikationen oder anderem, so ist Sembt zufolge bei kleinen Tattoos auch eine chirurgische Entfernung mittels Skalpell möglich. Vor Cremes, Milchsäurebehandlungen, Fruchtsäurepeelings und Co warnen Experten. Dabei werde die Haut stark verletzt, teilweise sogar verätzt. Es können Entzündungen entstehen und Narben.