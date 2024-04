Über 80 Prozent der Ukrainer glauben an Sieg über Russland

Über zwei Jahre wehrt die Ukraine einen russischen Großangriff ab. Größere ukrainische Erfolge liegen jedoch bereits länger zurück. Dennoch scheint der Glaube an einen ukrainischen Sieg ungebrochen.

Trotz sich häufender Rückschläge an der Front sind weiter mehr als 80 Prozent der Ukrainer überzeugt von einem Sieg über Russland. 59,5 Prozent der Befragten glauben uneingeschränkt an einen Sieg im Krieg, teilte das renommierte Rasumkow-Institut in Kiew mit. Weitere 23,4 Prozent antworteten mit „Eher ja“ auf die Frage. Mit „Nein“ oder „Eher nein“ antworteten dabei lediglich zusammengefasst elf Prozent. Der Rest enthielt sich der Antwort.

Von einem Sieg noch in diesem Jahr gehen jedoch nur 21,9 Prozent der von einem Sieg überzeugten Teilnehmer aus. Weitere 34,5 Prozent erwarten die russische Niederlage innerhalb von ein bis zwei Jahren. Die Übrigen gehen von einem längeren Krieg aus.

Unter den siegesgewissen Ukrainern ist für 45,5 Prozent der Sieg mit einer kompletten Vertreibung der russischen Angreifer aus dem ukrainischen Staatsgebiet einschließlich der Krim verbunden. Weitere 23,1 Prozent sehen eine Vernichtung der russischen Armee mit einem anschließenden Aufstand beim Kriegsgegner und dem Zerfall Russlands als Sieg an. Knapp ein Viertel sieht aber auch ein Ende des Krieges ohne kompletten Rückzug russischer Truppen bereits als ukrainischen Sieg an.

Die Ukraine wehrt seit über zwei Jahren eine russische Invasion ab. Einschließlich der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim steht gut ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets unter russischer Kontrolle.

An der vom 21. bis 27. März mit persönlichen Befragungen in allen ukrainisch kontrollierten Teilen des Landes durchgeführten Umfrage nahmen 2020 Ukrainer über 18 Jahre teil. Der Erhebungsfehler beträgt maximal 2,3 Prozent.