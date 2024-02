Anschlag von 2018

Er überlebte 15 Minuten im Taxi mit dem Straßburg-Attentäter

Auf seiner Flucht kaperte der Straßburger Weihnachtsmarkt-Attentäter ein Taxi. Dessen Fahrer hat sein Erlebnis in einem Buch verarbeitet. Der Prozess gegen mutmaßliche Helfer des Attentäters beginnt am 29. Februar in Paris.