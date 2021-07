Elsass vor der vierten Welle: Wenig Klarheit in den Schulen

Wenn derzeit alle von der vierten Welle reden, denkt Florence Claudepierre vor allem an das neue Schuljahr. „Vergangenes Jahr haben wir erst kurz vor Ende der Ferien erfahren, wie es weitergehen sollte“, berichtet Claudepierre, die als Vorsitzende der Elternvertretung Grand Est auch dem nationalen Beirat der französischen Elternverbände angehört.

Der Versuch, bei der Region auf die Anschaffung von Luftreinigern hinzuwirken, ist bereits gescheitert. Womöglich war der Moment im Umfeld der Regionalwahl im Juni dafür denkbar ungünstig. „Dabei bräuchten die Familien jetzt Gewissheit statt Ratlosigkeit“, sagt Claudepierre.

Konkrete Pläne gibt es für die Schulen nicht, dafür einen erklärten Willen, die Impfung der Bevölkerung zu beschleunigen. Operiert wird mit einer Mischung aus öffentlichem Druck – diskutiert wird in diese Tagen über eine Impfpflicht für Pflegekräfte – und niedrigschwelligen Impfaktionen ohne Termin, wie am 14. Juli in Straßburg an der Place de la Bourse.