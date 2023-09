Die Mitarbeiter im Rathaus, die Schriedinger aus dem verhassten Nachbarort und die Anonymen Alkoholiker können aufatmen!

Der cholerischste und trinkfesteste Bürgermeister im Südwesten ist tot. Aber nicht nur der „gnize“ Amtsbote Hannes wird im Südwesten um Karlheinz Hartmann trauern.

Früher schon blieb kein Auge bei „Hannes und der Bürgermeister“ trocken – und die Kehle sowieso nicht, wenn die beiden in freudiger Erwartung von Hochprozentigem die Lippen leckten und die Schnapsgläser füllten und leerten.

Hartmann alias der Bürgermeister war nicht nur aufbrausend, sondern auch ein hemdsärmeliger Chef, der dank seines bauernschlauen Amtsboten, den er stets zurate zog, alles zum Guten wendete. Kein kommunales Problem blieb bei dem kongenialen Duo aus der Mäulesmühle ungelöst! Lachsalven waren dabei garantiert. Daher liebte ich das Duo und verpasste kein Auftritt, wenn der Bürgermeister sein riesiges Wahlvolk in der Nähe zu sich rief.

Ständige Zuprosterei verwundert bis zum Schluss-Gag

Mit Freude erinnere ich mich an ein Interview mit Hartmann und Albin Braig im Januar 2023. Hartmann war schon gesundheitlich angeschlagen, weshalb die kongenialen Partner, die sich gesucht und gefunden hatten, noch rechtzeitig zur Abschiedstournee bliesen. Sie begeisterten dabei nicht nur ihre Fans, sondern auch mich im Interview.

Sie gingen dabei voll in ihren maßgeschneiderten Rollen auf und prosteten mir nach ihren witzigen Antworten oft zu. Da ich kaum Alkohol trinke und Schnaps schon gar nicht, wunderte ich mich über die dauernde Zuprosterei – bis der Schluss-Gag des Gesprächs kam.

Was würde der Bürgermeister tun, um all die tiefe Trauer außerhalb von Schriedingen zu bekämpfen? Er griffe nach unten, öffnete dort sein Holzschränkchen und zöge zwei Schnapsgläser samt Schnapsflasche heraus, um das elendige Leid in seiner Gemeinde zu vergessen. Wobei in diesem Fall Schnapsgläser nicht ausreichen. Es müssen schon Maßkrüge sein, um den schweren Verlust zu ertragen.

Damit sich die Krokodilstränen ob des frühen Todes des lustigsten Bürgermeisters des Landes in Freudentränen wandeln, schwelge ich in Erinnerungen. Zum Abschied möchte ich daher den trefflichen Titel der Abschiedstournee zitieren: „Ade, ‘s war wonderschee!“ Danke Karlheinz Hartmann für die köstliche Amtsführung! Die Erfindung von „Hannes und der Bürgermeister“ ist die beste Schnapsidee aller Zeiten!