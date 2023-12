Ex-Regierungschef Stefan Mappus: „Wer sich reinhängt, ist der Dumme“

Vor nicht allzu langer Zeit gab es nicht wenige Unternehmen in Deutschland, die publizierten, dass sie keine Geschäftsbeziehungen mit Rüstungsunternehmen eingehen – ganz passend zum Saubermann-Image, das voll im Trend lag. Egal, ob bei der Energiewende, der Bundeswehr oder beim Bürgergeld: Die „Guten“ waren gegen Atomkraft, gegen höhere Rüstungsausgaben und für möglichst leistungsunabhängige Transferleistungen.

Atomkraft und Rüstung: Die Signale der Zeit wirklich nicht erkannt?

Wer anderer Meinung war, war im günstigeren Fall ein verkappter Konservativer, häufig aber ein Ewiggestriger, der die Signale der Zeit nicht erkannt hat. Aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine hat sich das Bild gewandelt: Plötzlich sind 69 Prozent der Befragten dafür, dass man deutlich mehr Geld für Rüstung ausgeben sollte (ARD-Deutschland-Trend 03/22).

Und nachdem (fast) alle entdeckt haben, dass Energie doch ein knappes Gut ist, können sich aktuell auch wieder 59 Prozent der Menschen in diesem Land den Betrieb von Kernkraftwerken (ARD-Deutschlandtrend 04/23) vorstellen. Bemerkenswert!

Vor kurzem hat der Bundesverteidigungsminister – ein Politikertyp, der anpackt und nicht nur verwaltet – geäußert, die Bundeswehr müsse „kriegstüchtig“ gemacht werden. Und sofort kamen die gewohnten Reflexe, die ihm die Verwendung von „Kriegsvokabular“ vorwarfen.

Die Bundeswehr muss kriegstüchtig sein. Ja, was denn sonst? Natürlich ist die Bundeswehr eine Friedensarmee. Dies kann aber leider auch bedeuten, dass man einen Krieg führen muss, um Frieden zu erreichen. Die Bundeswehr war weit über zehn Jahre mit viel Einsatz in Afghanistan und Mali.

Aber nicht, um dort den Verkehr zu regeln, sondern um mit militärischen Mitteln in einem (Bürger-)Krieg mit alliierten Kräften gemeinsam Frieden zu erreichen – wenn auch leider vergebens. Und gerade wir Deutsche sollten doch wissen, dass manchmal der Friede am Ende einer noch so sinnlosen kriegerischen Auseinandersetzung steht.

Millionen Bürgergeld-Bezieher im erwerbsfähigen Alter

Ein weiteres aktuelles Thema, bei dem sich zunehmend der Blick auf die Realität einstellt, ist das Bürgergeld. Derzeit gibt es in Deutschland neben 2,6 Millionen Arbeitslosen rund 3,9 Millionen Bezieher von Bürgergeld im erwerbsfähigen Alter. In Summe also rund 6,5 Millionen Arbeitskräfte, die aktuell aber nicht in Arbeit sind. Gleichzeitig kämpfen Staat und Wirtschaft mit einem akuten Mangel an Arbeitskräften.

In der Zwischenzeit sprechen wir hier bei Weitem nicht mehr nur von Fachkräften, sondern auch von angelernten Kräften wie etwa in der Gastronomie, in Freizeiteinrichtungen oder beim Be- und Entladen von Flugzeugen – um nur wenige Beispiele zu nennen. Gleichzeitig verknappen Maßnahmen wie die Vier-Tage-Woche oder die nahende Pensions- und Rentenphase der Babyboomer-Jahrgänge das Angebot an Arbeitskräften in Relation zu deren Nachfrage zusätzlich.

Stefan Mappus Stefan Mappus (CDU) ist der Vorgänger von Winfried Kretschmann (Grüne). Von Februar 2010 bis Mai 2011 war der 57-Jährige Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Mappus verließ die Politik, nachdem die CDU bei der Landtagswahl im März 2011 mit „nur“ 39 Prozent in die Opposition musste. Danach arbeitete er als Manager in der IT-Branche und seit diesem Jahr als selbständiger Unternehmensberater.

In der Folge verstärkt sich immer mehr der Ruf nach ausländischen Arbeitskräften. Doch wäre es nicht viel naheliegender, sich zunächst einmal um diese 6,5 Millionen Arbeitskräfte zu kümmern, die in Deutschland leben und erwerbsfähig sind, aktuell jedoch keine Steuern und Sozialabgaben bezahlen, dafür aber in hohem Maße von staatlichen Transferleistungen profitieren?

Grundidee des Bürgergeldes steht nicht infrage

Um nicht missverstanden zu werden: Die Grundidee des Bürgergeldes stelle ich nicht infrage. Jeder von uns kennt Schicksale, bei denen man sich wünscht, dass der Sozialstaat noch etwas mehr tun sollte. Aber trotzdem muss gelten: Wer morgens aufsteht und arbeiten geht, muss abends mehr in der Tasche haben als derjenige, der liegen bleibt.

Andernfalls wird für viele das Arbeiten auf Dauer nicht attraktiv sein, wie eine Bürgergeld-Berechnung, die kürzlich in der FAZ veröffentlicht wurde, zeigt: Ein Paar mit zwei Kindern über 14 Jahre hat Anspruch auf 1.742 Euro im Monat. Im Januar 2024 wird dieser Betrag um zwölf Prozent steigen! Hinzu kommen Beihilfen für die Miete von 938 und Heizung in Höhe von 251 Euro – in Summe 2.931 Euro. Dies entspricht einem Bruttogehalt von rund 4.000 Euro pro Monat!

Wenn derjenige der Dumme ist, der sich reinhängt, dann ist es mit dem Sozialen relativ schnell vorbei. Stefan Mappus

Ministerpräsident a. D.

Im Zuge des Warnstreiks der Lokomotivführer konnten wir lesen, dass ein solcher pro Monat durchschnittlich rund 3.600 Euro brutto verdient. Zuzüglich 500 Euro Kindergeld bleibt der Familie also wenig mehr im Geldbeutel als einem Bezieher von Bürgergeld. Und wenn man im Netz andere Lohn- und Gehaltsstrukturen nachvollzieht wie z.B. bei Arzthelfer, Kassierer, Maler und anderen mehr, wird klar: Rein rechnerisch lohnt sich Arbeit in Deutschland nur bedingt!

Die Konsequenz: Wenn derjenige der Dumme ist, der sich reinhängt, dann ist es mit dem Sozialen relativ schnell vorbei. Da stehen am Ende nicht die wirklich Bedürftigen im Mittelpunkt staatlicher Hilfen, sondern die „Cleveren“. Und auch finanzpolitisch ist dies der Supergau: Denn der Bürgergeldempfänger „kostet“ nicht nur, sondern er zahlt auch keine Steuern und Sozialabgaben. Kosten im Jahr 2023 nur für dieses Bürgergeld: 27,25 Milliarden Euro!

Mappus: Die Schuldenschleuse geschlossen halten

Vor diesem Hintergrund wird schnell klar: Das aktuell diskutierte Problem des Bundeshaushaltes ist nicht primär den zu geringen Einnahmen geschuldet, sondern zu hohen Ausgaben, die leistungsfeindlich sind und in der Folge dazu führen, dass noch weniger Einnahmen entstehen.

Eine Volkswirtschaft generiert Wachstum und Wohlstand jedoch aus Leistung, nicht aus Leistungsfeindlichkeit. Insofern braucht es keine apokalyptischen Untergangsszenarien oder Verfassungsänderungen, damit man die Schuldenschleuse wieder richtig aufmachen kann. Es reicht schon aus, wieder etwas mehr Bodenhaftung und Realismus für vernünftiges Wirtschaften an den Tag zu legen!