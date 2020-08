DFL veröffentlicht Spielpläne: Gegen wen startet der KSC in die Saison 2020/21?

Am Freitag, 18. September startet die Saison 2020/21 in der Bundesliga sowie in der 2. Bundesliga. Der Karlsruher SC muss am ersten Spieltag bei Hannover 96 ran. Das Spiel findet entweder am Samstag, Sonntag oder am Montag statt. Die DFL muss die einzelnen Partien des Spieltages noch terminieren.

Das erste Heimspiel des KSC ist dann am folgenden Wochenende zwischen dem 25. und dem 28. September: Der VfL Bochum wird dann im Wildpark gastieren.

So geht´s dann weiter für die Karlsruher:

3. Spieltag : 02.10.-05.10.2020 SSV Jahn Regensburg - Karlsruher SC

4. Spieltag: 16.10.-19.10.2020 Karlsruher SC - SV Sandhausen

5. Spieltag: 23.-26.10.2020 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC

6. Spieltag: 30.10.-02.11.2020 Karlsruher SC - SV Darmstadt 98

7. Spieltag: 06.11.-09.11.2020 FC St. Pauil - Karlsruher SC

8. Spieltag: 20.11. -23.11.2020 Eintr. Braunschweig - Karlsruher SC

9. Spieltag: 27.11.-30.11.2020 Karlsruher SC - SC Paderborn

10. Spieltag: 04.12.-07.12.2020 VfL Osnabrück - Karlsruher SC

11. Spieltag: 11.12.-13.12.2020 Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf

12. Spieltag: 15.12.-17.12.2020 FC Erzgebierge Aue - Karlsruher SC

13. Spieltag: 18.12.-21.12.2020 Karlsruher SC - Hamburger SV

14. Spieltag: 02.01-04.01.2021 Würzburger Kickers - Karlsruher SC

15. Spieltag: 08.12.-11.01.2021 Karlsruher SC - SpVgg Greuter Fürth

16. Spieltag: 15.01.-18.01.2021 Holstein Kiel - Karlsruher SC

17. Spieltag: 22.01.-24.01.2021 Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim

18. Spieltag: 26.01.-28.01.2021 Karlsruher SC - Hannover 96

19. Spieltag: 29.01.-01.02.2021 VfL Bochum - Karlsruher SC

20. Spieltag: 05.02.-08.02.2021 Karlsruher SC - SSV Jahn Regensburg

21. Spieltag: 12.02.-15.02.2021 SV Sandhausen - Karlsruher SC

22. Spieltag: 19.02-22.02.2021 Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg

23. Spieltag: 26.02.-01.03.2021 SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC

24. Spieltag: 05.03-08.03.2021 Karlsruher SC - FC St. Pauli

25. Spieltag: 12.03.-15.03.2021 Karlsruher SC - Eintr. Braunschweig

26. Spieltag: 19.03.-22.03.2021 SC Paderborn 07 - Karlsruher SC

27. Spieltag: 03.04-05.04.2021 Karlsruher SC - VfL Osnabrück

28. Spieltag: 09.04-12.04.2021 Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC

29. Spieltag: 16.04-18.04.2021 Karlsruher SC - FC Erzgebierge Aue

30. Spieltag: 20.04-22.04.2021 Hamburger SV - Karlsruher SC

31. Spieltag: 23.04.-26.04.2021 Karlsruher SC - Würzburger Kickers

32. Spieltag: 07.05-10.05.2021 SpVgg Greuter Fürth - Karlsruher SC

33. Spieltag: 16.05.2021 (So.) Karlsruher SC - Holstein Kiel

34. Spieltag: 23.05.2021 (So.) 1. FC Heidenheim - Karlsruher SC