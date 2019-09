Die KSC-Jubiläums-Elf – welches Team stellen Sie auf?

Anzeige

Die BNN suchen zusammen mit Ihren Lesern die „KSC-Jubiläums-Elf“. 50 Spieler stehen zur Wahl. Nominiert wurde der Kreis der 50 von einer vierköpfigen Jury durch Stimmabgabe. Wie also würde Ihre KSC-Jubiläums-Elf aussehen?

125 Jahre – eine stolze Zahl und ein würdiger Anlass, um sich zu erinnern: Was war nicht alles geboten bei diesem Karlsruher Sport-Club! Was für Typen hatten sich nicht bei ihm versammelt! Auf dem Platz. Daneben. Zu allen Zeiten. Ehrgeizlinge. Sensibelchen. Tragische Helden. Riesenfußballer. Auch solche der Sorte, die ihre Möglichkeiten überall, nur nicht im Wildpark, ausreizten. Umgekehrt ging das genauso.

Die Identität des Vereins ist geprägt von Namen, von Gesichtern, von Geschichten und viel Geschichte. Und von dessen Fans. „So lange die Sterne noch stehen.“

Vorauswahl der Jury

Die Sportredaktion der Badischen Neuesten Nachrichten ist zum Anlass des Jubiläums neugierig: Wie würde die Jahrhundertelf ihrer Leser und der Online-Nutzer von „bnn.de“ aussehen? Nominiert wurde der Kreis der 50 von einer vierköpfigen Jury durch Stimmabgabe. Die Auswahl blieb bewusst dabei ganz bewusst auf Spieler beschränkt, die nach der Fusion des Karlsruher FC Phönix mit dem VfB Mühlburg im Jahr 1952 das Trikot des so entstandenen Karlsruher SC getragen haben.

Wer sich nicht mehr an alle 50 nominierten Spieler erinnert, kann sich hier durch mehrere Jahrzehnte KSC-Fußballgeschichte durchklicken:

Und welche Mannschaft stellen Sie auf?

Wer gehört in die KSC-Jubiläums-Elf? * Rudolf Wimmer Heinz Beck Winfried Schaefer Mehmet Scholl Michael Harforth Gustav Wilatschil Josef Marx Karl-Heinz Struth Sean Dundee Günther Herrmann Eugen Fischer Dirk Schuster Horst Szymaniak Stephan Gross Manfred Bender Horst Saida Kurt Sommerlatt Wolfgang Rolff Eberhard Carl Sergei Kiriakov Gottfried Aduobe Gunther Metz Oswald Traub Aleksander Iashvili Maik Franz Oliver Kreuzer Rainer Schütterle Jens Nowotny Arno Glesius Mario Eggimann Jürgen Weidlandt Heinz Ruppenstein Hans Cieslarczyk Thomas Häßler Horst Wild Wilfried Trenkel Michael Sternkopf Rainer Ulrich Klaus Zazcyk Emanuel Günther Rolf Dohmen Thorsten Fink Heinz Kunkel Oliver Kahn Christian Müller Walter Baureis Edgar Schmitt Srećko Bogdan Hakan Calhanoglu Burkhard Reich



Mitmachen ist einfach …

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und wählen Ihre elf KSC-Spieler. Bitte beachten Sie, dass nur Teilnehmer am Gewinnspiel teilnehmen dürfen, die elf Spieler ausgewählt haben.

Natürlich können Sie uns auch bis zum 29. September 2019 (Deadline ist um 12 Uhr) Ihre elf Namen zuschicken. Nutzen Sie dafür die Mail-Adresse ksc125@bnn.de, schicken uns eine Postkarte an die BNN, Stichwort: KSC125, Linkenheimer Landstraße 133, 76149 Karlsruhe.

… und lohnt sich!

Unter sämtlichen TeilnehmerInnen werden folgende Preise verlost: 1 x 2 Karten für das KSC-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (24.04 – 27.04.2020) vom Spielfeldrand. 1 x 2 Tickets für die VIP-Lounge beim Karlsruher SC inklusive einer Führung mit Euro-Eddy (Edgar Schmitt) für ein Spiel nach Auswahl des Verlages. 10 x 1 Exemplar des BNN-Specials „Nur der KSC“.

Elf wird am 12. Oktober bekannt gegeben

Die Jubiläumself unserer Leser werden wir am 12. Oktober vorstellen und die darin vertretenen Spieler sowie die Ersatzspieler zu einem „Meet&Greet“ mit unserern Lesern in die Karlsruher BNN-Geschäftsstelle in die Lammstraße einladen.

