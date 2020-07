Macron wird Ausrüster des KSC

Für die Fans des Sportclubs bietet ‚Macron‘ zusätzlich ein buntes Portfolio an Fanwear. „Mit Macron haben wir langfristig in den nächsten fünf Jahren einen international renommierten und erfahrenen Partner an der Seite“, erklärt KSC-Geschäftsführer Michael Becker. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und können es kaum erwarten, die neuen Trikots zu präsentieren“, ergänzt Sportdirektor Oliver Kreuzer. Macron hat mit dem KSC in den vergangenen Wochen bereits drei völlig neue, einzigartige Trikots entwickelt, die eine Hommage an die lange Tradition des Drittligisten darstellen.

Mehr als fünfzig Proficlubs ausgerüstet

‚Macron‘ rüstet bereits mehr als fünfzig Proficlubs auf der ganzen Welt aus. Unter anderem tragen Union Berlin, 1860 München oder beispielsweise die deutschen Basketball-Bundesligisten Bamberg und Ludwigsburg die Jerseys des 1971 in Bologna gegründeten Ausrüsters. In der nächsten Saison kommt Fußball-Bundesligist Hannover 96 zum Portfolio hinzu. Auch die deutsche Rugbynationalmannschaft läuft mit ‚Macron‘ auf.

Geschichte und Tradition, die wir in eine einzigartige Kollektion verwandeln möchten

"Wir sind sehr stolz und glücklich auf diese Partnerschaft mit einem so historischen Verein wie dem Karlsruher SC“ sagt Gianluca Pavanello, CEO von Macron. „Geschichte und Tradition, die wir in eine einzigartige Kollektion verwandeln möchten, in der sich sowohl die Spieler auf dem Feld als auch die Personen auf der Zuschauertribüne wiederfinden sollen. Diese Vereinbarung bedeutet für Macron eine weitere Bestätigung auf dem sehr aufnahmefähigen deutschen Markt."

Italienische Ausrüster auch im Bereich Basketball und Rugby engagiert

Neben der Ausrüstung von Profimannschaften haben sich die Italiener auf die Teamausstattung für Fußball, Basketball, Rugby und viele weitere Sportarten rund um den Globus spezialisiert. Auch im Bereich ‚Athleisure‘ bietet der italienische Ausrüster ein buntes Sortiment an sportlicher Kleidung für den Alltag.

Ein tolles Zeichen

„Es ist ein tolles Zeichen und garantiert langfristige Planbarkeit, dass wir mit Macron einen Ausrüster von solch internationalem Format gleich über mehrere Jahre für den KSC gewinnen konnten. Die Gespräche im Vorfeld waren sehr offen, vertrauensvoll und produktiv und deswegen freuen wir uns jetzt umso mehr auf bald startenden Prozess der gemeinsamen Entwicklung des neuen Trikots“, so Svenja Widmann, Senior Director Team Karlsruher SC bei Lagardère Sports.