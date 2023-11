Self-Service im Supermarkt

Kassen ohne Personal: Ist das modern und hilfreich oder nur ein nutzloser Trend, der Arbeitsplätze kostet?

Scannen per Handy am Supermarktregal, bezahlen an der SB-Kasse: Das Einkaufen wird interaktiver, der Kunde selbstständiger. Solche Angebote breiten sich rasant aus. Ist der Trend im Einzelhandel Fluch oder Segen?