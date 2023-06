Apotheker erklärt Hintergründe

Apothekenstreik auch in Pforzheim: „Wir hoffen, dass es zu einem Wachrütteln der Politik führt“

An diesem Mittwoch werden bundesweit und damit auch in Pforzheim und Enzkreis viele Apotheken bestreikt. Beim Protesttag will der Verband auf die Nöte seiner Mitglieder hinweisen.