Nach Beratungen in den Ältestenkreisen fiel die Entscheidung am Mittwochmorgen. „Nach der Verlängerung des Lockdowns bis 31. Januar verzichten die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Pforzheim in diesem Zeitraum auf Präsenzgottesdienste“, teilte die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Claudia Becker, mit.

Es werde aber weiterhin verschiedene Videogottesdienste, Gottesdienste per Zoom, Hausandachten und Telefonandachten geben. Diese sind abrufbar unter www.evkirche-pf.de . Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann sich laut Becker eine Hausandacht auch zuschicken lassen: Telefon (07231) 3787-93. Die Telefonandachten sind unter (07231) 29 85 248 und 4708819 zu hören.

Mehr zum Thema Eucharistie bei klirrender Kälte und strahlendem Sonnenschein im Kurpark Bad Rotenfels Sternsinger feiern Gottesdienst unter freiem Himmel