Wie die Polizei Pforzheim auf Anfrage berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 6.15 Uhr am Montagmorgen. Nach einem Auffahrunfall auf der A8 bei Pforzheim kollidierte eine Frau mit ihrem Fahrzeug in Fahrtrichtung Karlsruhe mit der Betonleitwand in der Mitte der Fahrbahn. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

An der Unfallstelle bildete sich ein Stau von zunächst sechs Kilometern Länge. Da die Betonleitwand durch den Aufprall auch auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde, staute sich der Verkehrin Fahrtrichtung Stuttgart ebenfalls. Aktuell sind die linken Fahrbahnen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, da ein Kran an der Unfallstelle zum Einsatz kommen muss, um die Betonleitwand wieder gerade zu rücken. Dies wird etwa eine Stunde dauern, so die Sprecherin der Polizei.

Die Staulänge hat sich inzwischen auf vier Kilometer verringert.

Dieser Artikel wird aktualisiert.