Ein 37-jähriger Autofahrer, der Richtung Karlsruhe unterwegs war, ist mit seinem Auto von der Autobahn abgekommen. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitag gegen 22:30 Uhr kam es auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Karlsbad in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger wurde laut Polizei schwer verletzt, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist.

Mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht

Laut einem Mitarbeiter vor Ort ist das Auto zuerst auf einen Hügel gefahren und anschließend gegen einen rund 15 Meter neben der Fahrbahn stehenden Baum geprallt. Dann kippte das Auto auf die Seite.

Der Fahrer, welcher alleine in dem Wagen unterwegs gewesen ist, wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr konnte einsteigen und eine Tür zur Rettung des Fahrers öffnen. Der 37-Jährige war bei dem Unfall ansprechbar, jedoch schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug ist nach dem Unfall ein Totalschaden.

Bei dem Unfall sind Betriebsstoffe ausgelaufen. Zur Reinigung und zur Unfallaufnahme musste die mittlere und die rechte Spur der Autobahn sowie der Standstreifen gesperrt werden. Zu Verkehrsstörungen kam es nicht.