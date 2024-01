Birkenfeld trauert um Jürgen Vollmer: ein Grüner der ersten Stunde

Er war ein „Grüner der ersten Stunde“, so beschreiben Weggefährten Jürgen Vollmer. Am vergangenen Montag ist der Birkenfelder Gemeinderat der Unabhängigen Grünen Liste (UGL) und Inhaber des Biomarkts „Birke Naturkost“ mit 64 Jahren gestorben.

Grüne Grundhaltung prägten Arbeit und Politik im Birkenfelder Gemeinderat

Vollmer litt an der Blutkrankheit MDS (Myelodysplastisches Syndrom), die in den ersten Jahren nach der Diagnose relativ unauffällig blieb, ihn zuletzt jedoch sehr geschwächt hatte. Seit vergangenem Sommer war er auf Bluttransfusionen angewiesen.

Wenn es die Grünen nicht gegeben hätte, wäre er trotzdem einer gewesen. Joachim Wildenmann

Gemeinderat

Sein Tod sei für alle unfassbar, erklärt Vollmers langjähriger Fraktionskollege Joachim Wildenmann. „Wenn es die Grünen nicht gegeben hätte, wäre er trotzdem einer gewesen“, würdigt er den Verstorbenen. Die grüne Grundhaltung sei Vollmers persönliche Leidenschaft gewesen und die habe er auf Politik und Arbeit übertragen.

Das Geschäft „Birke Naturkost“, das Vollmer gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Elly Großmann seit vielen Jahren betrieben hat, ist mit seinem Bistro ein wichtiger Treffpunkt in der Gemeinde.

Aus Galvaniseur wurde Naturkostfachverkäufer

Der grüne Birkenfelder hatte ursprünglich eine andere Laufbahn eingeschlagen: Vollmer ließ sich zum Galvaniseur ausbilden, sattelte aber bald auf Naturkostfachverkäufer um. Zunächst betrieb er in Calw einen Bioladen, Jahre später übernahm er die Birkenfelder „Birke“. Als dort die Fläche zu klein wurde, zog er an den heutigen Standort in der Ortsmitte um.

Menschen in seinem Umfeld rühmen Vollmer als sehr sozialen Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter zu begeistern wusste und dem das Wohl der Kunden am Herzen lag. So erlebte es auch Rathauschef Martin Steiner (CDU): Um Wünsche zu erfüllen, habe dieser alles möglich gemacht, auf seine „freundliche, liebevolle Art“.

Er war auch für mich die Seele eines Menschen. Martin Steiner

Bürgermeister

Er habe um Vollmers gesundheitlichen Zustand Bescheid gewusst, erklärt Steiner. Trotzdem sei die Nachricht seines Todes für alle im Rathaus überraschend gekommen, berichtet der Bürgermeister. „Es macht einfach nur traurig. Er war auch für mich eine Seele von einem Menschen.“ Und genauso werde Vollmer in der Bevölkerung wahrgenommen.

In der „politischen Farbenlehre“ sei man unterschiedlicher Auffassung gewesen, führt der CDU-Mann aus. Jedoch habe man immer einen freundlichen, verständnisvollen und toleranten Umgang miteinander gehabt. Ein rauer politischer Ton sei nicht Vollmers Art gewesen. „Über jemanden wie ihn kann man nur Gutes sagen.“

Großes Bedürfnis nach Harmonie

Er sei ein eher stiller Bürger gewesen, habe ein großes Bedürfnis nach Harmonie gehabt, sagen Menschen in seinem Umfeld. Politische Weggefährten schätzten Vollmer auch für dessen Zuverlässigkeit und Kenntnisreichtum in den Bereichen Umwelt und Ernährung. Vollmer habe über ein hervorragendes Gedächtnis verfügt und ein großes Pflichtbewusstsein. Mit diesen Eigenschaften habe er die Arbeit in der Fraktion, deren Sprecher er seit 2019 war, wesentlich unterstützt.

Noch vergangene Woche nahm Vollmer an einer nicht öffentlichen Ausschusssitzung teil. Im kommenden Juni wollte Bürgermeister Steiner ihn für dessen 20-jähriges, ununterbrochenes Engagement im Birkenfelder Gemeinderat auszeichnen.

Trauerfeier am 31. Januar

Die Gemeinde Birkenfeld würdigt den Verstorbenen in einem Nachruf: Er habe an vielen wichtigen Entscheidungen mitgewirkt und durch Verantwortung und Einsatz um die Gemeinde Birkenfeld die Wertschätzung der Mitbürger erworben.

Eine Woche vor Jürgen Vollmer starb dessen Vater Erich Vollmer. Am Mittwoch, 31. Januar, findet um 14.30 Uhr auf dem Waldfriedhof Birkenfeld die Trauerfeier statt. Im Anschluss werden die Urnen der beiden Verstorbenen beigesetzt.