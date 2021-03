Freibäder im Enzkreis werden aus dem Winterschlaf geholt

In Niefern, Neuenbürg und Remchingen laufen in den Freibädern bereits die Vorbereitungen für den Saisonstart im Mai. Auch dieser wird wohl unter Pandemiebedingungen stattfinden müssen.

Auch wenn die Temperaturen draußen noch nicht unbedingt ans Freibad denken lassen: Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für den Saisonbeginn bereits auf Hochtouren. Nach Lage der Dinge werden die Bäder wieder unter Corona-Bedingungen öffnen müssen, sprich: mit Hygienekonzepten, veränderten Öffnungszeiten und begrenzten Besucherzahlen.

In Niefern beispielsweise wird das Freibad gerade aus dem Winterschlaf geholt. „Da müssen jetzt verschiedene Sachen wie die Technik auf Vordermann gebracht werden“, erklärt Hauptamtsleiter Ekkehard Vogel, in dessen Verantwortungsbereich auch die Bäder fallen. In Niefern wird eine Öffnung bereits für Anfang Mai angestrebt, etwas früher also als üblich. „Normalerweise beginnen wir die Saison Mitte oder Ende Mai“, bemerkt Vogel, abhängig unter anderem auch davon, wie sich die Temperaturen jeweils entwickeln.