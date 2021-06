Betriebsärzte impfen in Unternehmen

Nicht einmal zehn Sekunden dauert es, dann hat Philipp Denninger seine erste Impfdosis gegen das Corona-Virus erhalten. Obwohl er eine Maske trägt, kann man ihm die Erleichterung darüber im Gesicht ablesen, als er ein paar Minuten später entspannt zur Nachbeobachtung im Foyer sitzt.

Der 19-Jährige ist am Samstag einer von insgesamt 125 Menschen, die bei der Spedition Benzinger in Tiefenbronn geimpft werden.

An Mitarbeiter und ihre Angehörigen richtet sich die Aktion, die laut Raphael Bauer gut angenommen wird. Er hat sich um die Organisation gekümmert und sitzt am Samstag am Empfang, mit der Anmeldeliste vor sich.