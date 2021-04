Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Eisinger Landstraße in Ispringen sind nach ersten Informationen der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Die Straße ist vollgesperrt.

Auf der Eisinger Landstraße in Ispringen sind bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Infomationen der Polizei ereignete sich der Unfall in Höhe des Kreisverkehrs auf der K4531. Die Straße ist vollgesperrt.