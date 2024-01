Stundenlang hatte sie sich gefragt, worum es wohl bei dem Termin gehen würde, um den man sie gebeten hatte. Etwas seltsam kam ihr das Ganze schon vor, denn keiner wollte ihr Details nennen. Doch als zur vereinbarten Uhrzeit die Aufsichtsratsmitglieder Martina Theurer und Martin Grimm mit Pralinen und Champagner vor ihrer Tür standen, da wusste Anette Waidelich, worum es ging: ihr Dienstjubiläum. Seit 25 Jahren lenkt Waidelich als Vorständin die Geschicke der Ersinger Raiffeisenbank. Zusammen mit ihrer Kollegin Kristin Sauter leitet sie das Geldinstitut, das sich bislang gegen alle Fusionen gewehrt hat.

Der erste Arbeitstag als Vorständin war eigentlich nicht nennenswert anders als alle anderen Tage, weil ich schon davor im Haus als Prokuristin tätig war. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich an diesem Tag an nichts Konkretes mehr erinnern kann, außer an die Kolleginnen und Kollegen, die mir gratuliert und ein Geschenk gebracht haben. Das hat mich sehr gefreut: Das weiß ich noch.

Das war wahrscheinlich auch ein bisschen Bequemlichkeit. Weil ich zuvor einen Ferienjob bei der Raiffeisenbank gemacht hatte, fragte man mich, ob ich eine Bankausbildung anfangen möchte. Nachdem ich viel Zeit für die Abiturvorbereitung aufgewendet hatte, wollte ich nicht mehr groß suchen. Da dachte ich mir: Der Ferienjob hat immer Spaß gemacht, Mathe war schon immer mein Lieblingsfach: Warum also keine Bankausbildung? Wenn man kaufmännisches Grundwissen hat, ist das sicher kein Fehler. Und so war es auch. Bis heute habe ich die Entscheidung nie bereut.

Aktuell sind Frauen in den Vorstandsämtern von Banken nur sehr schwach vertreten. Was glauben Sie, woran das liegen könnte?

Waidelich

Ein Faktor ist aus meiner Sicht, dass prozentual weniger Frauen in den Vorstand möchten. In der Vergangenheit war das sicher noch stärker der Fall als heute, weil es damals noch die klassische Rollenverteilung gegeben hat, die für Frauen keinen Vollzeitjob vorgesehen hat. Als ich vor 25 Jahren in den Vorstand kam, war das mit Sicherheit noch so. Heute hat sich da ja zum Glück einiges verändert. Dass trotzdem immer noch weniger Frauen als Männer in Vorstandsämtern sind, kann ich mir daher auch damit erklären, dass man einer Frau ein Amt nicht zutraut, das jahrelang nur Männer innehatten.