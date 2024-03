Mit der Jugend geht die Feuerwehr Kämpfelbach in die Zukunft

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Kämpfelbach zeigt die Bedeutung der Nachwuchsarbeit. Die Wehr ist nicht nur bestens aufgestellt, sondern auch auf einem guten Weg in die Zukunft.

Als nach rund einer Stunde alle Berichte verlesen, alle Grußworte gesprochen, alle Beförderungen und Verabschiedungen vorgenommen sind, steht fest: Die Kämpfelbacher Feuerwehr ist nicht nur bestens aufgestellt, sondern auch auf einem guten Weg in die Zukunft. Nicht zuletzt wegen ihrer starken Jugendarbeit, die bei der Hauptversammlung mehr als einmal gelobt wird.

Rückblick auf ereignisreiches Feuerwehrjahr in Kämpfelbach

Kommandant Thomas Heckmann blickt in der Ersinger Turn- und Festhalle auf „ein ereignisreiches Jahr mit einigen Höhen und Tiefen“ zurück. 43 Einsätze hat die Kämpfelbacher Wehr 2023 auf ihrer eigenen Gemarkung absolviert – und damit 13 weniger als im Vorjahr. Aktuell hat sie 54 aktive Mitglieder, 32 in der Mini- und Jugendfeuerwehr und 30 Alterskameraden. Macht unterm Strich 116 Mitglieder.

In seinem Jahresrückblick verweist Heckmann unter anderem auf den Feuerwehr-Bedarfsplan, den der Gemeinderat im Sommer verabschiedet hat. Dieser zeige die „Dringlichkeit und Notwendigkeit“ eines neuen gemeinsamen Feuerwehrhauses, das dereinst an einer zentralen Stelle am Kreisverkehr am Ortsausgang von Bilfingen realisiert werden soll.

Neue Fahrzeuge für Kämpfelbach

Auch bei den Fahrzeugen investiert man in Kämpfelbach in die Zukunft: Bis Ende März läuft die Ausschreibung für ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10), seit Kurzem befasst sich ein Arbeitskreis der Feuerwehr mit der Beschaffung eines Gerätewagens Transport.

Anfang des Monats wurde in Kämpfelbach auf Digitalfunk umgestellt, nachdem ein zuvor am Faschingssonntag vorgenommener Test laut Heckmann reibungslos verlaufen ist. Der Kommandant bedankt sich bei allen Kameraden, die das ganze Jahr über „hervorragende Arbeit“ geleistet haben.

17 Kinder bei Jugendwehr

Damit meint er auch die Leiter der Jugendfeuerwehr, in der sich jeden Montagabend 17 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 15 Jahren treffen. Dass dabei auch der Spaß nicht zu kurz kommt, beweisen nicht nur zahlreiche gemeinschaftsfördernde Aktionen wie das Christbaumsammeln oder der Waffelverkauf beim Pfingstfest, sondern auch Ausflüge, etwa in einen Freizeitpark oder zum Schlittschuhlaufen.

Im Juli haben die Jugendlichen beim Pokalwettkampf in Wilferdingen den achten Platz geholt. Das Pfingstfest soll es auch in diesem Jahr wieder geben, nach Möglichkeit an zwei Tagen, wenn sich genügend Helfer finden. An der Festmeile zum Gemeindejubiläum im Juli will sich die Feuerwehr unter anderem mit Kistenstapeln und Angeboten für Kinder beteiligen.

Bürgermeister ist stolz auf Wehr

„Ich bin stolz auf die Feuerwehr“, ruft Bürgermeister Thomas Maag den Kameraden zu. Er bedankt sich bei allen Machern und betont, die reinen Einsatzzahlen könnten nicht ansatzweise widerspiegeln, was die Kämpfelbacher Feuerwehr im Ehrenamt alles leiste.

Der Bürgermeister lobt die gute Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr und die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung. Diese hat ein externes Fachbüro mit der Erstellung eines Feuerwehr-Bedarfsplans beauftragt, in dem laut Maag steht, was in den kommenden Jahren wirklich notwendig ist. Trotz der schwierigen Haushaltslage, die eine Kreditaufnahme unausweichlich machen wird, steht der Bürgermeister nach wie vor voll und ganz hinter dem neuen gemeinsamen Feuerwehrhaus.

Ihm ist es wichtig, die Funktionsfähigkeit der Kämpfelbacher Wehr zu erhalten und gleichzeitig die Finanzen der Gemeinde im Blick zu behalten. Denn für ihn steht fest: „Die Gemeinde muss verantwortungsvoll mit dem Geld der Steuerzahler umgehen.“